O ambulante foi ajudado por banhistas que levaram o carrinho para água do mar evitando o pior Reprodução

Publicado 06/02/2022 20:27

Um carrinho de milho explodiu depois de pegar fogo na tarde deste domingo (6), em plena areia da Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Apesar do susto grande, não há informações de feridos. Os banhistas ajudaram o ambulante a empurrar o carrinho para dentro do mar evitando que a situação ficasse fora de controle. Nas imagens do vídeo que estão logo abaixo, é possível ver as pessoas consolando o trabalhador que ficou em estado de choque.

Essa não é a primeira vez que esse tipo de incidente acontece na mesma praia. Diante do risco, a prefeitura tomou uma medida radical. O secretário de Direitos Humanos e Segurança Pública da cidade, Ruy França, anunciou a suspensão temporária da utilização de carrinhos com uso de botijão de gás como esse na praia.



De acordo com o comunicado, este é o quarto incêndio em carrinhos de ambulantes, em menos de 10 dias.



“Tendo em vista mais um incêndio envolvendo carrinhos de milho, estaremos, a partir de amanhã, suspendendo temporariamente a utilização até nova deliberação, a fim de evitarmos novos casos que coloquem em risco a população. Agradecemos a compreensão e colaboração de todos os ambulantes, que por meio desta determinação irão paralisar os seus trabalhos por um determinado momento”, concluiu o secretário.