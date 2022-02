Dupla é presa com revólver e munições em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/02/2022 15:42

Dois homens, identificados como I.S.E., de 26 anos, e R.R.A.L., de 31, foram presos por porte ilegal de arma de fogo nesta quarta-feira (2) no bairro praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações de um automóvel estaria vindo para Cabo Frio transportando drogas e armas. Um cerco tático foi realizado e o referido veículo foi abordado. Um dos ocupantes do carro resistiu e entrou em luta corporal com os policiais. Ele precisou ser contido e imobilizado.

Dentro do automóvel, os agentes encontraram um revólver calibre 38 com numeração suprimida, duas munições de mesma calibragem e dois aparelhos celular.

A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuada e presa.