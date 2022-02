Público-alvo do Dia D de vacinação contra Covid-19 é ampliado em Cabo Frio - ASCOM

Publicado 02/02/2022 18:00

Em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o Dia D de vacinação contra a covid-19, que acontece neste sábado (5), terá um novo público-alvo. Com objetivo de incentivar a imunização, foi ampliado o grupo, que será atendido para todas as idades. A imunização estará disponível em sete unidades de saúde, das 8h às 17h.

Basta apresentar o documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS. É indicado levar também a caderneta de vacinação, quando disponível. No caso dos menores abaixo de 15 anos, é necessária a presença de um responsável ou a apresentação de um termo assinado, na companhia de um maior de idade.

Quem tem deficiência permanente ou comorbidade deve apresentar cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos ou exames complementares.

Confira as unidades de saúde disponíveis para a vacinação contra a covid-19, no Dia D:

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela, s/nº, bairro Braga;

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança);

ESF Manoel Correa – Rua Guiana, s/nº;

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº;

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº;

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº;

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº.