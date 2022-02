Pai denuncia estupro da filha de 5 anos e é sequestrado por traficantes em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 01/02/2022 19:34

Um homem foi sequestrado nesta segunda-feira (31) por traficantes no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após denunciar o estupro sofrido pela filha de 5 anos, conforme a Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, uma guarnição realizava um patrulhamento quando foi acionada para o suposto sequestro, que teria ocorrido logo depois que o pai registrou uma ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), relatando que um elemento, identificado como M. havia abusado da menina. O fato, segundo a PM, foi a motivação, para que os traficantes do bairro sequestrassem o homem, já que não queriam que a denúncia ocorresse. Os policiais foram até a Rua 7, mas não encontraram a vítima.

Horas depois, os militares receberam novas informações de que um homem teria sido levado para uma área de mata no final da Avenida Adolpho Beranger Jr, na altura do bairro Vila do Sol, teria sido espancado por criminosos e estava abandonado.

Em diligência, os agentes encontraram a vítima com machucados e encaminharam para o Hospital Central de Emergência (HCE), no bairro São Cristóvão, onde permaneceu internada. O homem relatou ter sido agredido por vários elementos, que foram identificados como E., L., e ‘Gordinho’.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ninguém foi preso.