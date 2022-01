Vacinação contra a Covid-19 em Cabo Frio tem novos horários de atendimento - ASCOM

Publicado 31/01/2022 15:07

Em Cabo Frio, na Região dos Lagos, as unidades de saúde que aplicam a vacina contra a Covid-19 terão horário de atendimento estendido a partir de terça-feira (1º), funcionando das 9h às 16h30.



Com o calendário de imunização ampliado para atender o novo grupo prioritário de crianças de 5 a 11 anos, além de outros grupos, a medida tem como objetivo diluir o fluxo de pessoas.



De acordo com a secretaria de Saúde, as ações são baseadas no cenário pandêmico, que envolve desde a imunização da população e acolhimento e medidas de diagnóstico e tratamento da doença ao acompanhamento diário dos casos registrados.



“Tudo é analisado constantemente pela equipe técnica que busca ações para garantir o controle do avanço da Covid-19 no município. Ao estender o horário nós reforçamos ainda mais que a população se vacine para conseguirmos, em conjunto, garantir a saúde e a queda dos casos. Por isso, em nome do município, convoco todos a se vacinarem e completarem o ciclo vacinal”, diz Erika Borges, secretária de Saúde.



SEMANA INTENSIVA DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Além do novo horário de vacinação contra a Covid-19, de terça (1) a sexta-feira (4), três polos funcionarão das 8h às 19h: no Centro de Saúde Oswaldo Cruz, no bairro Braga; na Casa da Criança, no bairro Jardim Esperança; e PAM de Santo Antonio, em Tamoios.



No sábado (5), ocorrerá o Dia D de vacinação de crianças de 5 a 11 anos em sete unidades de saúde, das 8h às 17h. Para vacinar é necessário a presença do responsável no ato da vacinação ou a apresentação de um termo de consentimento assinado.



Para receber a primeira dose, o responsável da criança deve apresentar o documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS e levar a caderneta de vacinação da criança para mostrar ao profissional de saúde. Quem tem deficiência permanente ou comorbidade deve apresentar ainda cópia de atestados, laudos, prescrições, relatórios médicos e/ou exames complementares.



UNIDADES DE SAÚDE COM HORÁRIO AMPLIADO DE TERÇA (1) A SEXTA-FEIRA (4), 8H ÀS 19H:

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança (somente crianças)

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela, s/nº, bairro Braga

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº

UNIDADES DE SAÚDE DO DIA D DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID-19:

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela, s/nº, bairro Braga

Casa da Criança – ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos, Jardim Esperança

ESF Manoel Correa – Rua Guiana, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº