Moradores encontraram a vítima que tinha marcas na cabeça e tijolos quebrados no entorno, numa construção abandonada no alto da localidade - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 30/01/2022 11:21 | Atualizado 30/01/2022 11:33

Na manhã seguinte ao Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti, o corpo de uma travesti foi encontrado na manhã deste domingo (30), próximo a uma obra abandonada, cercado por tijolos quebrados, no bairro Monte Alegre 3, periferia de Cabo Frio, na região dos Lagos.

A polícia chegou ao local por volta das 11h30 após ser acionada por grupo Iguais de Direitos dos homossexuais Renata Cristiane

De acordo com testemunhas, havia marcas na cabeça da travesti, indicando que ela teria sido morta por tijoladas. Os requintes de crueldade apontam para um crime de ódio.Os moradores contaram ao O Dia que tentaram acionar a polícia, mas não estavam conseguindo. Por conta da demora na remoção do corpo, já haviam moscas sobrevoando a vítima.As testemunhas não souberam identificar a travesti, mas houve quem dissesse que ela era do “pé sujo” (bar) do bairro Jardim Peró.A reportagem do O Dia entrou em contato com a Polícia Militar para mais informações sobre o caso e aguarda retorno.