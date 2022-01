A realização dos testes segue a nova logística de atendimento, com prioridade para pacientes que estão manifestando possíveis sintomas. - ASCOM

A realização dos testes segue a nova logística de atendimento, com prioridade para pacientes que estão manifestando possíveis sintomas.ASCOM

Publicado 27/01/2022 16:40

A partir de segunda-feira (31), Cabo Frio abrirá um novo polo de testagem para o diagnóstico da covid-19, no Posto de Atendimento Médico (PAM) de São Cristóvão. Os exames serão realizados mediante agendamento prévio pelo 0800 022 1160. A marcação pode ser feita de segunda a sexta, das 9h às 17h.

O PAM de São Cristóvão fica na Rua Manoel José de Carvalho, 97. No local é obrigatório o uso de máscara de proteção facial. Também será pedida a apresentação de documento oficial com foto.

A realização dos testes segue a nova logística de atendimento, com prioridade para pacientes que estão manifestando possíveis sintomas.

Já para pessoas assintomáticas que tiveram contato com pessoas infectadas pelo coronavírus, os exames serão realizados nos seguintes grupos prioritários: trabalhadores de serviços da saúde; segurança pública; atividades de alto risco (casas de repouso, penitenciárias, alojamentos, entre outros); indivíduos assistidos por instituições fechadas, como Instituições de Longa Permanência para Idosos, penitenciárias e alojamentos, entre outros.

Podem testar, ainda, contactantes assintomáticos dos seguintes grupos: gestantes; puérperas; pessoas com deficiência; idosos; pessoas em situação de rua; e quilombolas.

A testagem de assintomáticos dos grupos prioritários acontecerá a partir do 5° dia do último contato com a pessoa que realizou teste com resultado positivo.

Não existe recomendação para realização de segunda testagem (reteste) de pessoas com resultado positivo recente, sob nenhuma circunstância. Nessas ocasiões o teste não será realizado.

O objetivo é garantir o estoque de testes para os casos mais necessários. A definição tem como base o Guia de Vigilância Epidemiológica Covid-19, do Ministério da Saúde.

UNIDADES DE SAÚDE SEGUEM REALIZANDO EXAME DA COVID-19

Além do novo polo de testagem, Cabo Frio segue disponibilizando a realização de exames para detecção da covid-19 em 15 unidades de saúde.

Os locais realizam a triagem do público, priorizando o atendimento das pessoas sintomáticas. A partir disso, os funcionários podem distribuir senhas para a realização dos exames, respeitando a capacidade de atendimento.

UNIDADES QUE REALIZAM TESTES:

Hospital Otime Cardoso dos Santos – bairro Jardim Esperança

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Gamboa – Rua Jorge Veiga s/nº

UBS Praia do Siqueira – Rua Olinda, 352 – Palmeiras

ESF Vila do Sol – Rua 3, nº 246

ESF Porto do Carro – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Caminho de Búzios – Rua das Hortências Qd. 7 Lt. 37

ESF Cajueiro – Rua Machado de Assis nº 15

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, s/nº

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim s/nº

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº