Publicado 26/01/2022 15:20

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com marcas de tiros na madrugada desta quarta-feira (26) na Rua 13 do bairro Rasa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar o encontro de um cadáver. No local, a vítima já estava em óbito, vestida com uma camisa azul e sem nenhum tipo de documento.



O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.

Dupla é presa por tráfico de drogas em Cabo Frio

A dupla foi encaminhada para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), autuada e presa. Letycia Rocha (RC24h)

Dois homens, identificados como D.R.S. e P.H.C., foram presos por tráfico de drogas nesta terça-feira (25), no Alto da Rasa, em Cabo Frio, de acordo com a Polícia Militar.

Após receberem informações de que indivíduos ligados ao tráfico estariam na Rua Justiniano de Souza, uma guarnição foi até o local e abordou os dois criminosos na posse de uma mochila com 54 tabletes de maconha e 243 pinos de cocaína, além de um caderno com anotações.



A dupla foi encaminhada para a 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP), autuada e presa.

PM estoura central clandestina de internet em Arraial do Cabo





Segundo a PM, os agentes estiveram na rua Tomé de Souza, onde localizaram uma casa paramentada com equipamentos eletrônicos diversos. A proprietária do imóvel foi encaminhada para prestar esclarecimentos na 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP).



A Polícia Militar estourou uma central de internet clandestina no Morro da Cabocla, em Arraial do Cabo, nesta terça-feira (25), após denúncias.

PM recupera carro roubado em Araruama



A Polícia Militar recuperou, nesta terça-feira (25), um carro roubado no bairro Fazendinha, em Araruama, durante um patrulhamento. O automóvel foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) Letycia Rocha (RC24h)

Uma guarnição recebeu informações de que um veículo estava abandonado na Rua dos Lírios com a Rua dos Pepinos e tinha as características de ter participado de uma tentativa de roubo de carga na última sexta-feira (21).



No local, os agentes identificaram que o automóvel estava com o chassi adulterado e, após consultas, foi constatado ser produto de roubo na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado.



Após revistas, foi encontrado no interior do veículo a placa LLO4297, que segundo informações, era o carro que participou de roubo de carga na área de Cabo Frio.



A Polícia Militar recuperou, nesta terça-feira (25), um carro roubado no bairro Fazendinha, em Araruama, durante um patrulhamento.