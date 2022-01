Após um cerco tático, os militares abordaram a acusada. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 28/01/2022 15:08

Uma mulher, identificada como N.O.M., foi presa nesta sexta-feira (28) com uma carga de drogas no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, após uma denúncia.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) recebeu informações de que uma mulher negra, vestindo blusa vermelha, estaria praticando a venda de entorpecentes no Beco da Vilma.

Após um cerco tático, os militares abordaram a acusada com uma sacola em mãos contendo 123 tiras de maconha, 56 pinos de cocaína e R$ 14 em espécie. Ela assumiu estar na função de ‘vapor’ do tráfico.

A mulher foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuada e presa.