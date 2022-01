De acordo com os boletins divulgados em cada um dos municípios, a quantidade de infectados subiu para 133.173. - Letycia Rocha (RC24h)

De acordo com os boletins divulgados em cada um dos municípios, a quantidade de infectados subiu para 133.173. Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/01/2022 16:00 | Atualizado 26/01/2022 16:06

O novo surto de coronavírus, com a disseminação da variante ômicron, fez com que o número de infectados pela doença disparasse em todo o mundo. Nos municípios da Costa do Sol, a situação não é diferente.

Nos últimos quatro meses, entre 27 de setembro de 2021 e esta quarta-feira (26), a quantidade de infectados com Covid-19 nas cidades de Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Macaé, Maricá, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema subiu para 133.173, dentre os quais 4.293 mortes, conforme informações apuradas junto às Prefeituras. Foram registrados 16.806 novos casos e 455 mortes no período.

De acordo com os boletins atualizados divulgados em cada um dos municípios, os casos contabilizados de pessoas infectadas pelo coronavírus, óbitos decorrentes de Covid-19, casos suspeitos, óbitos em investigação e curados seguem da seguinte forma:

Araruama – 12.913 casos confirmados, sendo 456 óbitos e 12.900 pacientes curados; 91 casos suspeitos e 4 óbitos sob investigação.

Armação dos Búzios – 7.824 casos confirmados, sendo 74 óbitos e 6.699 pacientes curados; Casos suspeitos e óbitos sob investigação não foram divulgados.

Arraial do Cabo – 2.014 casos confirmados, sendo 93 óbitos e 1.055 pacientes curados; 41 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.

Cabo Frio – 17.183 casos confirmados, sendo 938 óbitos e 15.545 pacientes curados; 39.843 casos suspeitos e 31 óbitos sob investigação.

Iguaba Grande – 6.015 casos confirmados, sendo 148 óbitos e 5.750 pacientes curados; 89 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.

Macaé – 34.924 casos confirmados, sendo 790 óbitos. Pacientes curados, casos suspeitos e óbitos sob investigação não foram divulgados.

Maricá – 22.434 casos confirmados, sendo 723 óbitos e 12 óbitos sob investigação. Pacientes curados e casos suspeitos não foram divulgados.

Rio das Ostras – 17.387 casos confirmados, sendo 536 óbitos e 14.862 pacientes curados; 1.002 casos suspeitos e 0 óbito sob investigação.

São Pedro da Aldeia – 7.827 casos confirmados, sendo 292 óbitos e 7.652 pacientes curados e 415 casos suspeitos. Óbitos sob investigação não foram divulgados.

Saquarema – 4.652 casos confirmados, sendo 243 óbitos e 4.000 pacientes curados; Casos suspeitos e óbitos sob investigação não foram divulgados. *Última atualização da prefeitura em 1/dez/21.