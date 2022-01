O homem foi capturado em Cabo Frio, onde também tem passagem por homicídio. - Letycia Rocha (RC24h)

O homem foi capturado em Cabo Frio, onde também tem passagem por homicídio. Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/01/2022 14:11

Agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), na Região dos Lagos, prenderam, na tarde desta quarta-feira (26), um homem considerado foragido da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, contra C.V.C.C., havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo a transeunte, expedido pela 2ª Vara Criminal aldeense, onde o acusado responde por outros dois roubos.

O criminoso foi capturado na casa dos pais, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, onde também tem passagem por homicídio.

Your browser does not support the video tag.

O elemento foi encaminhado para a 125ª DP e permanece preso à disposição da Justiça.