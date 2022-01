Os pinos de cocaína foram apreendidos na comunidade do Buraco do Boi, na Praia do Forte. - Imagem: Divulgação

Publicado 27/01/2022 13:53

A Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira (26), mais de 1,5 mil pinos de cocaína na comunidade do Buraco do Boi, que fica na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam um patrulhamento quando receberam informações de que, na localidade, elementos estavam reunidos para a distribuição da carga de drogas.

Em diligência na Rua Tamoios, os militares encontraram a carga, com 1.512 pinos do entorpecente.

O material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e apreendido. Ninguém foi preso.