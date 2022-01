Contra Tiago Martins já haviam sido registradas 11 ocorrência, além de um mandado de prisão que estava em aberto. - Ludmila Lopes (RC24h)

Contra Tiago Martins já haviam sido registradas 11 ocorrência, além de um mandado de prisão que estava em aberto.Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 26/01/2022 14:41

Tiago Martins, homem acusado de agredir e ameaçar a ex-companheira, Martha Macedo, por sete anos, foi preso nesta terça-feira (25), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Contra ele, já haviam sido registradas 11 ocorrência e um mandado de prisão estava em aberto. O elemento foi capturado na própria residência, no bairro Aquarius, em Tamoios - segundo distrito de Cabo Frio.



Policiais Civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, em pronta resposta ao registro da ocorrência feito na Especializada na última semana, se dirigiram até o local, na Rua da Torre, e encontraram o agressor.



De acordo com os registros, a mulher, que é técnica de Enfermagem e Servidora Pública em dois municípios da Região dos Lagos, relatou que recebeu mensagens onde foi xingada e ameaçada de morte pelo ex-companheiro.

Além disso, Tiago teria divulgado fotos íntimas da época em que se relacionavam para se eximir da responsabilidade do crime de estupro que cometeu contra a mulher. Conforme as denúncias, não só Martha teria sido agredida, mas também a mãe dela, uma idosa de 65 anos, e a irmã, que foram alvos do elemento.



Segundo a mulher, em uma das agressões, ela procurou atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios e, ao retornar para casa, encontrou com acusado que a ameaçou novamente, afirmando que “daria uma tiro” na cabeça dela, caso não “voltasse com ele”. Em seguida, ele a agrediu novamente tentou cegá-la com os dedos.



Essa é apenas uma das situações que a mulher passou durante sete anos. Só em 2015, a vítima quase foi morta duas vezes. Além disso, nesse meio tempo, também foi difamada nas redes sociais.



Depois que foi encontrado, o homem foi levado até a DEAM, onde ficou preso e à disposição da Justiça.