A informação foi confirmada pelo prefeito cabo-friense ao Portal O Dia na manhã desta segunda-feira (31) - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

A informação foi confirmada pelo prefeito cabo-friense ao Portal O Dia na manhã desta segunda-feira (31)Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 31/01/2022 14:45

Na Região dos Lagos, a secretária de Planejamento e Desenvolvimento de Cabo Frio, Dhanyelle Garcia, foi escolhida pelo prefeito, José Bonifácio (PDT), para assumir, interinamente, a secretaria de Meio Ambiente. Garcia vai acumular as pastas.

A informação foi confirmada pelo prefeito cabo-friense ao Portal O Dia na manhã desta segunda-feira (31).

A escolha do nome de Dhanyelle tem o objetivo de otimizar processos para abertura de empreendimentos, por exemplo, que ficam muito tempo parados dentro da Prefeitura passando de uma pasta para outra.

A decisão vem em um momento em que a Prefeitura de Cabo Frio conta com a consultoria do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam), que está auxiliando as secretarias de Cabo Frio em um processo de reestruturação.

Na semana passada, Juarez Lopes, então secretário do Meio Ambiente, alegou problemas pessoais para pedir demissão do cargo, mas atendeu ao pedido de Bonifácio para permanecer até esta segunda.