Homem é encontrado morto próximo ao Minha Casa Minha Vida de Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Homem é encontrado morto próximo ao Minha Casa Minha Vida de Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/02/2022 13:22

Um homem, identificado como Walace Mota do Nascimento, de 28 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (1), em uma área de mata próximo ao condomínio Mônaco 2, do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo informações, a vítima estava com diversas marcas de tiros na cabeça.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.