Criminosos furtam lanchonete e levam TV e micro-ondas em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/02/2022 15:15

Dois homens foram flagrados por câmeras do circuito interno de uma lanchonete no Braga, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no momento em que furtaram o local, na madrugada de quarta-feira (2). O estabelecimento fica localizado próximo ao trevo de Arraial do Cabo, ao lado de uma arena de esportes.



Os elementos conseguiram levar uma TV de plasma e um micro-ondas. Em seguida, eles também tentaram invadir uma pizzaria no mesmo bairro, mas não tiveram sucesso.



A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.



A polícia vai usar as imagens para ajudar na identificação dos acusados. Quaisquer informações que possam ajudar nas investigações devem ser repassadas pelo (21) 2253 1177. A denúncia é totalmente anônima.