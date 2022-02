Política Costa do Sol

Ato de filiação do PT em Cabo Frio mostra força e união da esquerda

Petistas de Maricá, Iguaba, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Araruama, Búzios, Macaé e Arraial do Cabo estiveram presentes, além dos prefeitos José Bonifácio e Fabiano Horta. Lideranças do PV também compareceram. O evento lotou um dos centros de convenções de um dos hotéis mais conhecidos na orla da Praia do Forte. Campo progressista da região tem estratégia clara.

Publicado 02/02/2022 19:49 | Atualizado há 19 horas