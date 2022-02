A PM apreendeu 108 buchas de maconha, 100 pedras de crack, 41 sacolés de cocaína, 57 pinos da mesmo droga, 32 seringas de THC, além de R$ 30 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 03/02/2022 15:34

Um homem identificado como F.M.M., de 19 anos, foi preso com uma grande carga de drogas nesta quarta-feira (2), no Morubá, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) circulavam pela localidade quando tiveram a atenção voltada para um elemento que carregava uma sacola. Ao avistar os militares, o acusado arremessou a sacola e entrou em fuga, mas acabou sendo alcançado e parte do material foi apreendido. Ao ser indagado, o criminoso informou onde as drogas estavam guardadas.

Durante a ação, a PM apreendeu 108 buchas de maconha, 100 pedras de crack, 41 sacolés de cocaína, 57 pinos da mesmo droga, 32 seringas de THC, além de R$ 30 em espécie.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso.