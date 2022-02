PM recupera motos furtadas em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia - Letycia Rocha (RC24h)

PM recupera motos furtadas em Cabo Frio e São Pedro da AldeiaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 15/02/2022 13:29

A Polícia Militar recuperou duas motocicletas furtadas nesta segunda-feira (14). As ocorrências foram registradas em Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, municípios da Região dos Lagos.



No bairro Tangará, em Cabo Frio, os agentes foram até a Rua Geribá para verificar uma informação de que uma moto CB 300 estava abandonada no local. Os militares constataram que o veículo havia sido furtado na noite anterior. O proprietário da moto foi acionado e realizou a retirada.

Em São Pedro da Aldeia, no bairro Vinhateiro, uma guarnição realizava abordagens a veículos quando percebeu que um homem, identificado como M.D.L., de 18 anos, parou com uma Honda Biz azul nas proximidades e tentou fugir. Ele foi abordado e, ao consultar a placa do veículo, a PM constatou ter sido furtada em Campos, no Norte Fluminense, em 2008.



O condutor e a moto foram encaminhados para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde o homem prestou depoimento e foi liberado em seguida. O veículo permaneceu apreendido.