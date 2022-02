Barraqueiro da Praia do Forte, em Cabo Frio, é morto a tiros no centro - Letycia Rocha (RC24h)

Barraqueiro da Praia do Forte, em Cabo Frio, é morto a tiros no centro Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 14/02/2022 15:00

Um homem de 29 anos, identificado como Lucian Vieira, foi morto a tiros no final da madrugada desta segunda-feira (14) na rua 13 de Novembro, no centro de Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos. Segundo informações, ele era barraqueiro na Praia do Forte e pagava material de trabalho em um caminhão baú quando foi atingido pelos disparos.

Ainda conforme relatos, a vítima, após ser alvejada, caiu do veículo já em óbito. O veículo chegou a ser atingido pelos disparos. Moradores da localidade acionaram a polícia. O crime aconteceu nas proximidades do Colégio Estadual Miguel Couto, quando dois elementos em uma motocicleta se aproximaram de Lucian e um deles efetuou os disparos. A dupla fugiu em seguida.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria se envolvido em uma discussão na areia da praia no domingo (13).

O corpo de Lucian foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Imagens de câmeras de segurança serão utilizadas na investigação. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do homicídio. Ninguém foi preso.