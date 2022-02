Moradores de Botafogo, em Cabo Frio, vão para o terceiro dia de manifestação nesta sexta-feira (11) - Sabrina Sá (RC24h)

Moradores de Botafogo, em Cabo Frio, vão para o terceiro dia de manifestação nesta sexta-feira (11)Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 11/02/2022 16:09

Moradores de Botafogo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, vão para o terceiro dia de manifestação. Nesta sexta-feira (11), eles se reuniram novamente no bairro pedindo mais atenção do poder público e cobrando melhorias no local.



Manifestantes se dizem cansados do descaso, principalmente com as condições das ruas. Com muitos buracos e muita lama, eles correm risco de ficar sem transporte público. Nesta quarta-feira (9) um ônibus urbano chegou a atolar em um buraco na Estrada de Trimumun, na entrada da restinga, devido a quantidade de barro.



Nesta quinta (10), eles atearam fogos em pneus e interditaram os dois sentidos da RJ-106 – Rodovia Amaral Peixoto. Houve confusão entre um manifestante e um policial.



Já nesta sexta (11), eles estiveram novamente na rodovia e depois foram para praça do bairro com faixas pedindo por solução. A Polícia Militar esteve no local em contato com moradores, um motorista e um representante da Auto Viação Salineira, que mostrou as dificuldades do trajeto do veículo no local. Ao final do percurso, o ônibus foi liberado e os moradores dispersados. Uma viatura da PM segue em patrulhamento ostensivo normal.



A Prefeitura de Cabo Frio informou que tão logo haja a melhora no tempo, com cessar das chuvas, que encharcam o solo, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos realizará o patrolamento das ruas do bairro Botafogo, lançando material próprio nas vias para amenizar a situação.



Em resposta à solicitação da Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Cabo Frio, Patrícia Cardinot, o prefeito José Bonifácio disse que enviou uma equipe a Botafogo e que estará à disposição dos moradores, apesar de afirmar não ser possível receber uma comissão de poucas pessoas em seu gabinete representando o bairro.



“As informações dele são de que estará empenhado em solucionar as questões e tem ciência de que se faz necessária as melhorias que não foram realizadas em governos passados que não podem ser resolvidas, assim de uma vez, mediante a chuvas e necessidade de grande investimento pra isso, tendo também vários bairros e várias necessidades. O prefeito se comprometeu, em resposta a ligação do CCS Conselho Comunitário de Segurança Publica de Cabo Frio a dar atenção especial as questões do bairro Botafogo”, afirmou Cardinot através de nota.