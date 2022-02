Secretaria de Estado de Turismo leva Projeto "Verão #tônoRio" a Cabo Frio - Amigos do Peró

Secretaria de Estado de Turismo leva Projeto "Verão #tônoRio" a Cabo FrioAmigos do Peró

Publicado 10/02/2022 16:19

O Projeto “Verão #tônoRio” da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) está em mais um destino turístico nesta quinta-feira (10). A ação chega a Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde os moradores e turistas poderão visitar o contêiner instagramável, disponível na Praia do Peró, durante todo o fim de semana. A visitação pode ser feita de quinta a domingo sempre das 14h às 20h. O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, estará no estande na sexta-feira (11), a partir das 17h, participando da ação de promoção.



A van do Artesanato, loja itinerante que expõe peças de artesãos do município, também estará no local, onde ficará até domingo (13), apresentando os trabalhos dos artífices. A iniciativa do Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, coordenado pela Setur-RJ/TurisRio, com o objetivo de fomentar a atividade como geradora de renda e desenvolvimento regional.



"Cabo Frio é um dos destinos mais promissores do Rio de Janeiro no receptivo de turistas que buscam a Costa do Sol. Aproveitando o fluxo de visitantes, estamos promovendo o projeto em cidades litorâneas, além da capital, dando visibilidade às regiões turísticas do estado do RJ. A ideia é fazer com que o turista tenha uma recordação a mais, além de conhecer mais sobre os atrativos das cidades e a possibilidade de consumir o artesanato local", explica o secretário Gustavo Tutuca.



Na Praia do Peró, o visitante vai poder registrar a sua presença por meio de imagens de drone; a atração ficará disponível das 12h às 17h. O contêiner, localizado ao lado da Bandeira Azul, conta ainda com espaço a céu aberto, além de um balcão de informações turísticas, onde é possível conhecer mais sobre as 12 regiões turísticas que compõem o RJ. Durante a ação no município, haverá atrações musicais gratuitas, com a participação de artistas da região (Confira abaixo).



Itinerância na Costa do Sol e Costa Verde

A iniciativa fomenta a atividade turística, além da capital, nos municípios litorâneos do Estado, durante a estação mais quente do ano. Ao todo, 8 cidades estão sendo contempladas, na Costa do Sol e na Costa Verde. Na próxima semana, o projeto seguirá para Armação dos Búzios onde ficará de 17 a 20 de fevereiro.



Na capital, o projeto segue na Praia de Copacabana até o dia 27 de março. Lá, a atração fica disponível de terça a domingo com horários variados: das 10h às 19h (terça a quinta) e das 10h às 20h (sexta a domingo, quando acontecem as atrações musicais). Já o registro de imagens de drone fica disponível de sexta a domingo das 12h às 17h.



Secretaria de Estado de Turismo leva Projeto "Verão #tônoRio" a Cabo Frio Amigos do Peró