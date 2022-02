Manifestantes atearam fogo em pneus e entulhos colocados no meio da pista. - Letycia Rocha (RC24h)

Manifestantes atearam fogo em pneus e entulhos colocados no meio da pista. Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 10/02/2022 13:41

Moradores do bairro Botafogo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, fecharam, na manhã desta quinta-feira (10), os dois sentidos da RJ-106 – Rodovia Amaral Peixoto, em um protesto por melhorias no local.

Manifestantes atearam fogo em pneus e entulhos colocados no meio da pista, que segue com o tráfego totalmente interditado. Quem precisa fazer o trajeto, deve seguir por dentro do bairro.

Segundo os moradores, o problema é antigo e o protesto é para que o poder público olhe com mais atenção para as demandas do bairro.

No início da tarde de quarta (9), um ônibus urbano chegou a atolar em um buraco na Estrada de Trimumun, na entrada da restinga, devido à quantidade de barro no local.