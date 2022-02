Motociclista morre em acidente no Foguete, em Cabo Frio - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 09/02/2022 15:38

Um motociclista morreu em um acidente na RJ – 140, na altura do Foguete, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



A vítima, ainda não identificada, se chocou com um carro e foi a óbito no local. De acordo com informações iniciais, três pessoas que estavam no carro ficaram gravemente feridas, elas foram levadas para o HCE e o estado de saúde ainda não foi divulgado.



O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (9), próximo à entrada do Clube Militar.



O Corpo de Bombeiros e policiais do BPRv estiveram no local auxiliando o trânsito e aguardando a perícia.



O corpo do motociclista foi levado para o IML de Cabo Frio.



*Matéria em atualização.