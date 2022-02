Envolvidos em briga e tiroteio em Cabo Frio estão presos - Ludmila Lopes (Rc24h)

Envolvidos em briga e tiroteio em Cabo Frio estão presos Ludmila Lopes (Rc24h)

Publicado 08/02/2022 19:53

Dois homens – um bombeiro militar de 51 anos e um civil, de 29 – que se envolveram numa discussão que terminou com troca de tiros no bairro Braga, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta segunda-feira (7) , estão presos. Eles tiveram uma discussão que começou em frente à Casa do Trabalhador e terminou em frente a uma boutique de carne que fica metros a frente. Um dos tiros acertou o pé do homem mais jovem e outro na lataria de um carro que estava estacionado.