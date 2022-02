PRF resgata pássaros silvestres em carro de luxo com placa de Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 08/02/2022 16:00

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no domingo (6), 56 pássaros silvestres dentro de um carro de luxo com placa de Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos. O automóvel foi parado durante uma fiscalização no km 265 da BR-101, em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia.



Segundo os agentes, os animais, de diferentes espécies, estavam em gaiolas improvisadas, durante a abordagem à BMW. Os pássaros foram localizados no porta-malas do veículo e também no banco traseiro, sem ventilação adequada e coberto com panos, caracterizando maus tratos. Além disso, também não possuíam documentação de origem ou propriedade.



Dois homens que estavam no carro disseram aos policiais que compraram as aves no extremo sul da Bahia, mas não se lembravam o nome da cidade. Cada pássaro custou R$ 20 e seria vendido em Recife, no Pernambuco, por R$ 200 cada. Entre os animais, estavam cinco registrados, que seriam comercializados por R$ 5 mil cada um.

No total, foram resgatados 56 aves silvestres, sendo: 22 (vinte e dois) Sporophila nigricollis; 19 (dezenove) Sporophila bouvreuil; 03 (três) Oryzoborus angolensis; 01 (um) Saltator similis e 11 (onze) Sicalis flaveola.



A dupla foi encaminhada para a delegacia e autuada por crime ambiental, venda de animais da fauna silvestre e prática de abuso e maus-tratos.