Discussão vira tiroteio no bairro Braga, em Cabo Frio

Publicado 07/02/2022 19:19

“Teve muito tiro, chegaram a descarregar um pente”, é o que dizem populares que estavam pela Avenida Teixeira e Souza, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, ao Portal O Dia. De acordo com testemunhas, uma discussão entre um bombeiro, que estaria bêbado, e um civil, causou um tiroteio em frente uma casa de churrasco no bairro Braga, na tarde desta segunda-feira (7).



A reportagem do Portal O Dia esteve no local no momento em que os policiais ainda realizavam a ocorrência.



Conforme testemunhas, a discussão começou em frente à Casa do Trabalhador. Um homem, que estaria acompanhado por sua esposa, teria tido uma discussão, por motivos desconhecidos, com um bombeiro, que possuía duas armas. Com os ânimos quentes, a mulher teria pego uma das pistolas e saído correndo para dentro da churrascaria ali ao lado.



Logo em seguida, o bombeiro, que, de acordo com populares, estaria embriagado, foi atirando pela calçada em direção ao homem e sua esposa. Em contrapartida, o homem também disparou, provocando um tiroteio pela rua.

O homem, que correu em direção à casa de churrasco, foi ferido no pé esquerdo e levado ao HCE (Hospital Central de Emergências) do município por uma viatura. Em seguida, os dois foram levados para a 126ª DP e posteriormente à 127ª DP (Armação de Búzios), para apreciação do Delegado de Polícia.



Após reunirem informações, os policiais isolaram a área do confronto para que fosse efetuada a perícia. Marcas de tiros em um carro entregam que muitos disparos foram feitos. Um dos comerciantes, que preferiu não se identificar, contou que não sabe como uma das balas não atingiram sua loja. "Teve muito tiro, chegaram a descarregar um pente", o homem afirmou ao Portal O Dia.