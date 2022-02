PM desfaz barricadas montadas pelo tráfico de drogas no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio - Internet

PM desfaz barricadas montadas pelo tráfico de drogas no bairro Monte Alegre, em Cabo FrioInternet

Publicado 08/02/2022 14:21

Na manhã desta segunda-feira (7), a Polícia Militar desfez barricadas montadas por integrantes do tráfico de drogas no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



A ação aconteceu na Avenida Central, que atravessa o bairro, e em outros pontos da localidade.



Foram utilizados mourões de concreto com estruturas de geladeiras para impedir a passagem das viaturas, mas o tráfego foi restabelecido sem resistência.