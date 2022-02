Cabo Frio registra quase 30 mortes por Covid-19 em um mês - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 08/02/2022 19:28

Àqueles que acreditam que a população cabo-friense vive em um período pós-pandêmico, um toque: os números indicam completamente o contrário. De acordo com análise feita pelo Portal O Dia, em apenas um mês, o município de Cabo Frio, na Região dos Lagos, registrou 3.020 casos positivos de Covid-19, o que equivale a um aumento de aproximadamente 19%, além de 27 mortes comparado ao mês anterior e 3.655 casos suspeitos.



Apesar de, segundo cientistas, a variante Ômicron ser menos letal, o número de internados em hospitais públicos e privados do município continua crescendo. De acordo com comparação feita entre boletins dos dias 7 de janeiro e 8 de fevereiro, 46 pessoas passaram por internações. Nas últimas 24h, conforme divulgado pela prefeitura, 10 pessoas estão na UTI e seis na enfermaria.



Os números parecem ainda mais assustadores quando comparados a dezembro de 2021. Em dois meses foram 50 vidas perdidas para a doença e 3.169 casos confirmados. Já os suspeitos de estarem positivados, foram 5.756, equivalendo a um aumento de 16%. Em relação às internações, segundo análise, 68 indivíduos passaram pelos hospitais da cidade.



Em entrevista recente ao Portal O Dia, a infectologista Apparecida Monteiro, médica em Cabo Frio, afirma que esse aumento, pelo menos em sua grande maioria, tem um motivo. “O que a gente está vendo nas unidades de saúde e nas UTIs dos hospitais são pessoas que não tomaram ou não completaram o esquema vacinal. Ou seja, a vacina está fazendo o diferencial. É muito mais perigoso não tomar a vacina”, conclui.



Casos no estado

Nas últimas 24h, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES), foram contabilizados 2.006 novos casos e duas mortes em todo o estado. Até segunda-feira (7), no total, foram 1.856.969 pessoas positivadas e 70.234 pela doença.