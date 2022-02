Homem é morto a tiros na Reserva do Peró, em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/02/2022 13:26

Um homem, identificado como J.F.S., de 25 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (9), no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição foi até a Rua Oito após receber informações sobre um homicídio, onde encontraram a vítima caída ao solo, já sem vida.

Ainda de acordo com a PM, uma mulher estava no local do crime e disse que o rapaz era morador do Morro do Limão, fazia parte do tráfico de drogas da Reserva do Peró e havia sido morto por elementos ligados à criminalidade. Ela não soube informar a motivação do crime.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ninguém foi preso.