CABO FRIO/ Moradores do bairro Botafogo voltam a reclamar das péssimas condições das ruasSabrina Sá (RC24h)

Publicado 10/02/2022 15:23

Moradores do bairro Botafogo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, utilizaram as redes sociais para reclamar novamente de um problema antigo: as péssimas condições das ruas do local. Para que o poder público olhe com mais atenção para as demandas da área, eles realizaram uma pequena manifestação pacífica e uma live cobrando respostas.

No início da tarde desta quarta-feira (9), um ônibus da Salineira chegou a atolar em um enorme buraco na Estrada de Trimumun, na entrada da restinga. Um reboque foi até o local, mas a população não permitiu que o ônibus fosse retirado na intenção de chamar atenção para os problemas do bairro. Eles também fecharam outra rua, impedindo a passagem de outras linhas. “Se continuar assim, corremos o risco de ficar sem transporte”, afirmou Rafa Quilombola, militante e moradora do local.

Moradores estão indignados com o problema que já vem acontecendo há tempos. Eles afirmam que as crianças não estão conseguindo frequentar a escola por conta do lamaçal e quando conseguem, vão sujos depois de passar pelas poças. Algumas vezes, passageiros tem que empurrar o ônibus para ir trabalhar. “Não aguentamos mais”, lamentou uma senhora.

Ainda de acordo com relatos, a chuva piora, mas o problema não é exclusivo apenas nos dias chuvosos.

O Vereador Roberto Jesus e a Polícia Militar chegaram por volta das 17h ao local. A Salineira e a Prefeitura de Cabo Frio ainda não se pronunciaram sobre o assunto.