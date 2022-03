De acordo com o coordenador geral de Fiscalização de Posturas, Paulo César Alves, o supermercado estava desrespeitando o horário permitido para carga e descarga - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 25/03/2022 13:52

Um supermercado, localizado no Centro de Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi multado pela Prefeitura por uso irregular da área de carga e descarga. A infração foi constatada pela equipe de Fiscalização de Posturas, setor ligado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, na Rua Bento José Ribeiro, em ação realizada na tarde da quarta-feira (23).

No momento da vistoria, o estabelecimento comercial estava ocupando a calçada com o material descarregado dos caminhões, o que impedia a circulação de pedestres.

De acordo com o coordenador geral de Fiscalização de Posturas, Paulo César Alves, o supermercado estava desrespeitando o horário permitido para carga e descarga. “A Rua Bento José Ribeiro é estreita, e, com a calçada ocupada, as pessoas acabam andando no meio da rua, o que coloca os pedestres em risco e atrapalha o trânsito de veículos”, disse.