Os militares apreenderam dois litros de loló e 75 frascos do mesmo entorpecente - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/03/2022 14:39

A Polícia Militar apreendeu farto material do tráfico de drogas nesta quarta-feira (23) nas cidades de Cabo Frio e Araruama, na Região dos Lagos.



No Tangará, em Cabo Frio, os militares apreenderam dois litros de loló e 75 frascos do mesmo entorpecente na Rua Airton Senna, após receberem informações de que elementos envolvidos com a criminalidade estariam escondendo o material no local.



A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e ninguém foi preso.

Já no bairro araruamense Vila Canaã, foram apreendidos 112 pinos de cocaína, 105 buchas de maconha e 95 pedras de crack na Rua Leonardo da Vinci durante um patrulhamento. Os agentes se depararam com três elementos saindo de um terreno baldio, mas eles conseguiram fugir.



O material foi encaminhado para a 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP) e ninguém foi preso.