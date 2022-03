A atividade teve início com a execução do hino nacional brasileiro, seguido da palavra das autoridades presentes - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/03/2022 13:56

Uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) resultou, nesta terça-feira (22), no lançamento de dois novos projetos voltados para alunos da Escola Municipal Professor Edilson Duarte: uma estação meteorológica e a rádio estudantil Vagalume. A inauguração contou com a presença do prefeito José Bonifácio, da secretária de Educação, Elicéa da Silveira, e do reitor da UENF, Raul Palacio.



A atividade, que ocorreu no Dia Mundial da Água, teve início com a execução do hino nacional brasileiro, seguido da palavra das autoridades presentes. A diretora da unidade escolar, Palmira Domingues, falou sobre a importância da parceria com a universidade para os alunos da escola.



O prefeito José Bonifácio comemorou a conquista e reforçou a necessidade de fomentar uma educação que ensine a pensar e raciocinar.



“Vocês, jovens, poderão ter acesso a conhecimentos além do currículo tradicional escolar. Lembro que meu primeiro emprego de carteira assinada foi na rádio Cabo frio AM. A oportunidade abriu meus horizontes para conhecer tantas coisas, como música, conteúdos, entrevistas. Destaco o esforço da diretora Palmira em aceitar desafios e a sua capacidade de revolucionar a atuação na escola ao longo desses 45 anos de Edilson Duarte”, celebrou o prefeito.



A secretária Elicéa da Silveira reforçou a alegria de ter a UENF como parceira.



“Os alunos poderão aplicar, na rádio, os conteúdos que aprenderam em sala de aula. O prefeito José Bonifácio sempre trabalhou em seus governos em parceria com as universidades. Os alunos vão receber conhecimentos diretamente de uma universidade renomada. Isso talvez não aconteça em muitas escolas particulares, e aqui temos essa possibilidade’, enfatizou ela.



O reitor da UENF agradeceu a oportunidade da parceria e destacou a contribuição da Prefeitura e da comunidade escolar para a atuação da universidade em Cabo Frio.



“São vocês e as suas famílias, que pagam impostos, que garantem que possamos trabalhar para formar cada vez mais pessoas. Este é mais um momento muito importante dentro da nossa parceria, que ainda vai render muito mais frutos”, disse Raul Palacio.



A vice reitora da UENF, Rosana Rodrigues, afirmou que o objetivo é incentivar que os alunos se interessem pela ciência.



“O evento não se resume ao dia de hoje. Temos até o final de 2023 para interagir, mostrando que a UENF é uma universidade para vocês. Temos aqui todas as oportunidades para que possamos montar um exército de cientistas e pesquisadores que vai ajudar a superar grandes desafios que temos pela frente”, comemorou Rosana.



Estavam presentes, também, o secretário municipal de Governo, Davi Souza, e o diretor financeiro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Janio Mendes.



SAMBA CELEBROU A CHEGADA DA RÁDIO



A rádio estudantil Vagalume foi inaugurada ao som de samba, com a canção “Firme e Forte”, sucesso na voz da cantora Beth Carvalho. A programação da rádio vai contar com música, entrevistas e conteúdo produzido pelos alunos do 7° ano do Ensino Fundamental.



Já a nova estação meteorológica vai monitorar o clima de Cabo Frio em tempo real. O monitoramento pode ser consultado por meio do site Weather Underground, selecionando na pesquisa o município de Cabo Frio, ou também pelo aplicativo de mesmo nome disponível para smartphones.



A professora Maria Gertudes Justi, do Polo de Engenharia Meteorológica da UENF, aproveitou o momento para fornecer informações sobre a estação.



“Aqui nesta estação compacta é possível acompanhar dados como a quantidade de chuva no dia anterior e a previsão do tempo. Todas as informações estão disponíveis e podem ser acessadas pela internet”, explicou.



A programação de segunda na Escola Edilson Duarte conta ainda com as palestras “Água, Clima e Mudanças Climáticas” (professora Maria Gertrudes Justi); “Eu, você e a Agenda 2030” (professora Rosana Rodrigues); e “A Teoria de Tudo” (professor Raul Palacio).