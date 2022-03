Homem é preso por estupro de vulnerável em Cabo Frio | Cabo Frio | O Dia

Todos os envolvidos foram levados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP); o acusado foi preso - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/03/2022 15:22

Um homem identificado como A.D., de 49 anos, foi preso após abusar de um menino de 12 anos na noite desta segunda-feira (21), em um condomínio no bairro Ogiva, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada na Avenida Marlin. No local, uma idosa, de 67 anos, contou aos agentes que o elemento teria “passado a mão nas partes íntimas” do neto dela, quando os dois estavam no salão de jogos do conjunto habitacional.

Todos os envolvidos foram levados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, após as oitivas, o acusado foi preso.