Ainda não há informações sobre as motivações e autorias dos crimesLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/03/2022 14:17

Um homem foi encontrado morto a tiros no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na manhã deste domingo (20). A vítima foi identificada como Leonardo Batista, de 35 anos.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada na Rua Davila, onde populares localizaram o corpo, alvejado por disparos de arma de fogo. No local, a perícia recolheu cápsulas de munição calibre 12 mm utilizadas no crime.

Já no bairro Botafogo, também em Cabo Frio na Região dos Lagos, a vítima identificada como Bruno Nascimento, de 34 anos, foi encontrada sem vida na própria casa onde morava, com perfurações no corpo causadas por tiros.

Ao lado do rapaz, os policiais também encontraram uma faca. A perícia suspeita que a arma branca possa ter sido utilizada por Bruno em uma tentativa de defesa.

Os cadáveres foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) do município cabo-friense e as ocorrências registradas na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ainda não há informações sobre as motivações e autorias dos crimes. Ninguém foi preso.