Fila para atendimento de processo seletivo em Tamoios neste sábado (19) | Imagens: Zenilda Gomes - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 20/03/2022 21:53

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, abriu vagas para atender interessados em participar de um processo seletivo para o cargo de auxiliar de classe da secretaria de Educação. Na sexta-feira (18), primeiro dia do atendimento, a fila foi tão grande que as 70 vagas disponibilizadas acabaram antes mesmo do inicio do expediente.

O município anunciou que nesta segunda (21), vai abrir 70 vagas para atendimentos na sede da secretaria de Educação e outras 70 na secretaria adjunta de Tamoios. Porém, nos dois pontos, interessados já começaram a fazer fila na noite deste sábado (19).

O Processo Seletivo será feito por análise de currículo e o atendimento é por ordem de chegada, a partir das 9h, no Largo de Santo Antônio, 131, no Centro, e na Rua das Capivaras, Quadra 1, lote 12, ao lado da Rua da Torre, em Unamar, bairro de Tamoios.

Segundo a Prefeitura, as análises de currículo serão realizadas até que todas as vagas oferecidas no Processo Seletivo sejam preenchidas.

Apesar do número igual de atendimentos na segunda, o município informou que, na terça-feira (22), serão 70 atendimentos na sede e 27 em Tamoios.

O edital do Processo Seletivo, com os documentos necessários para apresentação, e seus aditivos podem ser encontrados no site da secretaria de Educação.