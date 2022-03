754 cápsulas de cocaína, 51 trouxinhas de maconha, R$ 20 em espécie e um aparelho celular foram apreendidos - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 18/03/2022 13:35

Dois homens, identificados como A.P.S.J., de 24 anos, e D.F.L., de 19, foram presos com uma carga de drogas na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Boca do Mato, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizaram uma incursão na comunidade e observaram os dois elementos, com uma sacola em mãos, no Beco da Colômbia.

Os criminosos foram abordados e, após revista, os militares apreenderam 754 cápsulas de cocaína, 51 trouxinhas de maconha, R$ 20 em espécie e um aparelho celular.

A dupla foi encaminhada para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde permaneceu presa autuada por tráfico de drogas.