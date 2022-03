Nathan Prado encontrou seu animal morto próximo à casa onde mora - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/03/2022 16:00

Um gato foi morto depois de ser atingido por uma pedrada no bairro Palmeiras, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O fato aconteceu na noite desta quarta-feira (16). O tutor, Nathan Prado, encontrou o animal morto próximo à casa onde mora.



De acordo com Nathan, o gatinho, que se chamava Anitto, tinha o costume de passear pela vizinhança, na Rua José de Dome.

“Ele saiu para dar uma voltinha no muro, normal, como ele sempre fazia. Nunca ia longe, só no muro da minha casa e do condomínio ao lado”, relembra.



O tutor estava tomando banho quando foi surpreendido com a ligação de uma vizinha, com quem adotou o gato: “ela disse pra eu ir lá fora, que algo ruim tinha acontecido com ele”. O marido da mulher estava guardando o carro na garagem e viu o animal morto na frente do portão. Nathan foi até o local e constatou se tratar de Anitto.



“Ele tinha uma pedra do lado da pata, foi atingido na cabeça”, conta.

O muro, na Rua Paraná, chamou a atenção do tutor do gatinho Letycia Rocha (RC24h) Na tentativa de achar o autor do crime, uma pichação em um muro na Rua Paraná, próximo a uma escola, com os dizeres “Matador de Animal” chamou a atenção do tutor do gatinho.

Nathan disse à reportagem que vai registrar a ocorrência assim que a mãe voltar de viagem.