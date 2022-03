O homem foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP) - Internet

Um homem, identificado como T.P.S., foi preso pelo crime de extorsão na última terça-feira (15), na praça do bairro Itajuru, na região central de Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição foi solicitada pela vítima, que afirmou que o acusado estava com o celular do marido e iria devolver apenas se o mesmo pagasse R$ 500.

De forma estratégica, no momento em que o criminoso iria entregar o aparelho, os militares efetuaram a captura.

O homem foi encaminhado para a 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP), Central de Flagrantes do dia, autuado e preso.