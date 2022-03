A Polícia Militar apreendeu 235 tiras de maconha e 180 pinos de cocaína na operação - Letycia Rocha (RC24h)

A Polícia Militar apreendeu 235 tiras de maconha e 180 pinos de cocaína na operaçãoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/03/2022 13:51

Um homem, identificado como J.C.G, de 36 anos, foi preso com uma carga de drogas nesta quarta-feira (16), no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de que um elemento, vestido com camisa vermelha e calça jeans, estava vendendo entorpecentes no bairro. Em diligência no local, os militares abordaram o criminoso com 12 pinos de cocaína. Ele assumiu a prática e informou onde o restante do material estava.

Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu 235 tiras de maconha e 180 pinos de cocaína.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas.