O local passará por uma reorganização - Internet

Publicado 18/03/2022 16:14

Quem anda de carro em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e precisa estacionar pelo centro da cidade, já deve se preparar. As vagas que ficam na Rua Jonas Garcia, à margem do Canal do Itajuru, estão sendo retiradas pela Prefeitura. As obras já começaram nesta sexta-feira (18). Um vídeo, enviado por um internauta, mostra o local já interditado.



Nas imagens, o homem até sugere que “o ideal seria fazer uma obra, arrancar metade dessa calçada, aproveitar o corte e continuar até lá embaixo (mostra no vídeo), aumentar as vagas. Mas, pelo que eu estou entendendo, vai ser justamente o contrário”.



Em nota, a Prefeitura Municipal de Cabo Frio informou que o estacionamento realmente vai ser retirado, em uma ação de “urbanismo tático” para “a criação de um espaço público de qualidade”.



O trecho, que era um ponto de ônibus desativado, “se transformou em estacionamento sem planejamento ou projeto para melhor reaproveitamento do espaço”, segundo o município.



Ainda de acordo com a prefeitura, no local, “será instalado mobiliário urbano para a permanência de pessoas, incluindo bicicletário. A proposta é que seja criada uma área de permanência, para que moradores e visitantes possam contemplar a paisagem composta pelo Canal Itajuru e a Ponte Feliciano Sodré, valorizando o local e o Turismo”.