Cerca de 2 mil pessoas devem ser beneficiadas com o convênio a Prefeitura de Cabo Frio e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Internet

Cerca de 2 mil pessoas devem ser beneficiadas com o convênio a Prefeitura de Cabo Frio e a Universidade do Estado do Rio de JaneiroInternet

Publicado 21/03/2022 17:45

Será realizada nesta terça-feira (22) a cerimônia de assinatura de um novo convênio entre a Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A atividade será na Praça Tiradentes, em frente à sede do governo municipal, a partir das 10h.

Pela parceria, a UERJ vai atuar em dez projetos esportivos, sete projetos culturais e dois projetos educacionais, em conjunto com a Prefeitura, voltados para diversas comunidades do município. Cerca de 2 mil pessoas devem ser beneficiadas.

Na área da educação, a proposta é garantir que os alunos tenham as mesmas oportunidades na alfabetização e reforço escolar. Além disso, que possam disputar vagas em universidades públicas.

ATIVIDADES INSERIDAS NO CONVÊNIO

• Aulas de Boxe (jovens e adolescentes): CIEP 150 Professora Amélia Ferreira dos Santos Gabina (Rua Luiz de Camões nº 0 – Manoel Correia) e CIEP 458 Hermes Barcelos (Estrada de Búzios nº 1 – Jardim Esperança);

• Aulas de Capoeira (idade livre): Centro de Atenção ao Jovem Espaço Feliz (CAJEF) (Rua Érica Ramos nº 25 – Jacaré);

• Aulas de Jiu Jitsu e Defesa Pessoal (idade livre): Escola Municipal Edilson Duarte (Rua Amélia Ferreira s/n. – Jardim Caiçara) e Centro de Atenção ao Jovem Espaço Feliz (CAJEF) (Rua Érica Ramos nº 25 – Jacaré);

• Aulas de Judô e Jiu Jitsu (crianças a partir de 5 anos): Bairro Vila do Sol (Rua das Orquídeas nº 484 – Vila do Sol);

• Aulas de Natação em Águas Abertas (adolescentes e jovens): Lagoa de Araruama

• Aulas de Ginástica Funcional (jovens e adultos a partir de 10 anos) – Ginásio Poliesportivo de Tamoios João Augusto Teixeira (Rodovia Amaral Peixoto s/n -Aquarius), e na Praia do Pontal de Santo Antônio.

• Aulas de Vôlei (jovens e adultos a partir de 10 anos): Ginásio Poliesportivo de Tamoios, João Augusto Teixeira (Rodovia Amaral Peixoto s/n- Aquarius), e Praia do Pontal de Santo Antônio.

• Aulas de Futevôlei (jovens e adultos a partir de 10 anos): Praia do Pontal de Santo Antônio (Tamoios).

• Aulas de Ginástica Artística e Ginástica Acrobática (crianças de 5 a 12 anos): Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira (Rodovia Amaral Peixoto S/N. Bairro Aquarius).

• Aula de Dança para Crianças com Necessidades Especiais: Praça do Pomar (Rua do Pomar s/n – Jacaré);

• Oficina de Grafite (crianças e adolescentes): Atua em áreas de vulnerabilidade social e regiões dominadas pelo tráfico de drogas no bairro Jardim Esperança;

• Aulas de Violão e Violino (crianças e jovens de 5 a 17 anos): Centro de Atenção ao Jovem Espaço Feliz (CAJEF) (Rua Érica Ramos nº 25 – Jacaré);

• Artesanato e Economia Criativa (livre): Sede do Projeto (Rua Projetada, Travessa do Sitio Quadra 01, Lote 03 – Unamar);

• Tambores Urbanos (Jovens): Praça das Dunas (Rua das Dunas s/n – Manoel Corrêa);

• Desenho e Grafite (crianças e adolescentes): CIEP 150 Professora Amélia Ferreira dos Santos (Rua Luís de Camões nº0 – Manoel Corrêa);

• (Projeto Cultural Notas da Periferia (crianças e adolescentes): Praça das Dunas (Rua das Dunas s/n – Manoel Corrêa)

• PRÉ J – Pré-Vestibular Social (jovens e adultos): Paróquia de São Cristóvão (Rua Lecy Gomes da Costa s/n – São Cristóvão);

• Aulas de Alfabetização e Reforço Escolar (jovens, adultos e idosos): Associação de Moradores (Rua Walter Rollmann s/n Praça das Dunas – Bairro Manoel Corrêa).