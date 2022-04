Cabo Frio

Operação da PM prende três envolvidos em tentativa de homicídio no Itajuru, em Cabo Frio

Crime aconteceu no último sábado (2). Criminosos foram capturados com farta quantidade de drogas no Jardim Caiçara, na Boca do Mato e no morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo

Publicado há 23 horas