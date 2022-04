Homem é preso após furtar carne seca em mercado de Cabo Frio - Sabrina Sá (RC24h)

Homem é preso após furtar carne seca em mercado de Cabo FrioSabrina Sá (RC24h)

Publicado 11/04/2022 14:02

Um homem foi preso, na última sexta-feira (8), após furtar quatro peças de carne seca e duas latas de energético em um mercado no Centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, uma viatura foi solicitada na Avenida Central para averiguar um tumulto no local. Chegando ao estabelecimento, os agentes se depararam com o elemento já detido por funcionários.

O acusado, que já possuía sete anotações criminais, utilizava tornozeleira eletrônica e estava em liberdade condicional desde 2020. Ele foi encaminhado à 126ªDP, onde permaneceu preso pelo crime de furto.