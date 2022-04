Estimativa é que Cabo Frio receba cerca de 217 mil visitantes no feriado da Semana Santa - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 13/04/2022 15:57

Mais um feriado se aproxima e a expectativa do aumento do fluxo de pessoas em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, também cresce. De acordo com um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer é que o município receba entorno de 217 mil visitantes no feriado da Semana Santa.



Em relação a ocupação hoteleira, o setor espera uma ocupação de 85%. Já o Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) terá a lotação máxima permitida, que é de 140 veículos, segundo a Prefeitura.

No feriado, a fiscalização será reforçada com equipes da Fiscalização de Posturas atentas às irregularidades em Cabo Frio e Tamoios. Nas orlas, o reforço será no Grupamento Operacional de Praia, da Guarda Civil Municipal, em conjunto com os fiscais de Posturas e Meio Ambiente.



Com relação ao trânsito, a Prefeitura informou que as ruas do Centro da cidade estão sendo parcialmente fechadas em virtude da realização das atividades religiosas da Semana Santa, organizadas pela Paróquia de Nossa Senhora Assunção. Em razão das procissões, em algumas datas será proibido estacionar veículos no quarteirão da Igreja Matriz Auxiliar, entre as ruas Raul Veiga e José Bonifácio. Para os próximos dias a programação será:



13/04/2022 – a partir das 18h45 – Quarta-Feira Santa: – Procissão do Fogaréu / Proibido estacionar nas ruas 13 de Novembro, Jonas Garcia, Itajuru (Convento Nossa Senhora dos Anjos), Avenida Assunção e Praça Dom Pedro II. Também haverá fechamento do bolsão do estacionamento ao lado do Convento Nossa Senhora dos Anjos durante todo o dia. Nenhum veículo poderá estar estacionado na área.



14/04/2022 – a partir das 21h15 – Quinta-Feira Santa – Missa do Lava-pés e Transladação do Santíssimo Sacramento / Proibido estacionar na rua 13 de Novembro e na Avenida Assunção.



15/04/2022 – a partir das 9h – Sexta-Feira da Paixão do Senhor – Procissão do Encontro / Proibido estacionar nas ruas Itajuru (Convento Nossa Senhora dos Anjos), Silva Jardim, 13 de novembro, Barão do Rio Branco, António Feliciano de Almeida, Jorge Lóssio, Largo Santo Antônio e Avenida Teixeira e Souza.



15/04/2022 – a partir das 17h15 – Proibido estacionar na rua 13 de novembro, Avenida Assunção e Praça Porto Rocha.



16/04/2022 – a partir de 22h30 – Sábado Santo – Procissão do Senhor Ressuscitado / Proibido estacionar nas ruas 13 de Novembro, José Bonifácio, Santos Dumont e Raul Veiga.



Quanto à programação, no feriado da Páscoa, será realizada a Feira Cultural, que começa nesta quinta-feira (14) e vai até o domingo na orla da Praia do Forte, no trecho entre a Praça da Cidadania e a Rua 13 de Novembro. A programação é uma realização da Prefeitura de Cabo Frio, em parceria com o Shopping Park Lagos. A edição piloto terá comércio de artesanato, plantas e itens diversos, além de praça de alimentação.



Segundo distrito conta com Tamoios Moto Show



O Tamoios Moto Show agita o segundo distrito a partir desta quinta (14). Até domingo (17), o evento acontece no Parque de Exposições, conta com shows de 28 bandas de pop rock em dois palcos e exposições de carros e motocicletas antigas.



O encontro de motos na Fazenda Campos Novos terá, ainda, feira do produtor rural, feira de artesanato, espaço kids, passeio à cavalo e pônei, praça de alimentação, uma competição entre bandas de rock e o 1º Campeonato de Mini Ramp.



Cerca de 145 mil veículos vão passar pela ViaLagos durante o período



A CCR ViaLagos inicia, nesta quinta-feira (14) a Operação Especial para o feriado da Paixão de Cristo. A previsão da Concessionária é que 145 mil veículos passem pela via até o dia 18 de abril (abaixo fluxo diário), sendo a quinta (14) e sexta-feira (15) os dias de maior fluxo no sentido Costa do Sol, quando deverão passar 32 mil e 29 mil veículos, respectivamente.