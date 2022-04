PM apreende fardas, uniformes da Polícia Civil e Militar, granadas e drogas em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 13/04/2022 12:24

Um homem, de 25 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na noite desta terça-feira (12), no Condomínio Orla 500, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Durante a ação, além do material mencionado, também foram encontradas roupas camufladas e das forças de segurança.

Segundo a ocorrência policial, os agentes do 25º BPM, em conjunto aos policiais federais da missão Redentor, receberam uma denúncia de que um elemento estaria portando uma arma de fogo em um carro modelo Hyundai/creta, dentro de um condomínio em Unamar. Além disso, de acordo com as informações recebidas, o veículo esteve envolvido em uma troca de tiros ocorrido em Búzios no dia anterior.

Ao chegarem no local para averiguar os fatos, os policiais logo identificaram o suposto elemento e o abordaram. Na ação, foram encontradas uma pistola com numeração suprimida, 16 munições, um adaptador de pistola para fuzil, oito artefatos explosivos e 50 buchas de maconha.

Ainda no veículo, também chamaram a atenção dos agentes a presença de três coturnos, quatro cintos táticos, cinco capas de colete, quatro camisas da Polícia Federal, três camisas da Polícia Civil e 14 peças de roupas camufladas. Todas as vestimentas também foram apreendidas.

Depois disso, a equipe encaminhou o material, juntamente ao individuo, para a 126ª DP (Cabo Frio). Lá, as roupas, drogas e armas ficaram apreendidas e o homem autuado pelos artigos 16 e 33.