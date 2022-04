Cabo Frio

Apoiadores do "Faraó dos Bitcoins" voltam a protestar nas ruas de Cabo Frio

Com direito a trio elétrico, os manifestantes percorreram a Avenida Litorânea em defesa do empresário acusado de operar um dos maiores esquema de pirâmide financeira do país

09/04/2022