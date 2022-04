Acidente deixa ciclista morto em São Pedro da Aldeia - Sabrina Sá (RC24h)

Acidente deixa ciclista morto em São Pedro da AldeiaSabrina Sá (RC24h)

Publicado 11/04/2022 14:08

Um acidente deixou um ciclista morto no início da manhã desta segunda-feira (11), em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos.

A vítima foi atingida por volta de 8h na rodovia RJ-140, próximo ao posto Puma, no sentido Araruama.

Com o impacto, o condutor da bicicleta, que ainda não teve a identidade revelada, morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e aguarda resgate. O trânsito está lento na via.