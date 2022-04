Homem é preso e menor apreendido por tráfico de drogas em Cabo Frio - Divulgação da PM

Publicado 11/04/2022 14:16

Um homem foi preso e um menor apreendido neste sábado (9), na localidade conhecida como ‘Planeta dos Macacos’, no Parque Burle, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, uma equipe da motopatrulha tomou ciência de que um dos gerentes do tráfico local estaria na Rua Cecília, e foi ao local.



Dois elementos fugiram ao ver a viatura, mas após cerco tático, foram capturados em posse de 27 pinos de cocaína.



Ambos confessaram estar traficando. Em sede policial foram autuados no artigo 33 e 35 lei 11343/06, ficando o maior preso e o menor apreendido.